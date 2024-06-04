محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي
أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غدا الثلاثاء الموافق 4/6/2024 يبدأ تلقى طلبات الراغبين فى تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحان الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2023/2024م، والذين تنطبق عليهم شروط قبول الاعتذار.
تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحان الثانوية العامة..
وذلك من الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2024 وحتى الخميس 6/6/2024 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً وذلك بمقر مكتب شؤون الطلبة (الطابق الثاني) ديوان عام المديرية بطور سيناء، فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وأضاف وكيل الوزارة أنه تم اليوم تسليم مندوبى الإدارات التعليمية خطابات الندب للسادة المرشحين كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وإداريين.
و أوضح أحمد عبد العظيم مدير شؤون الطلبة أن لجنة اعتذارات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل تعقد بمقر الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة وبالنسبة لباقى المنتدبين للجان فتعقد بمقر المديرية خلال الفترة المحددة.
حالات الاعتذارات عن الثانوية العامة تشمل كل من:
- الحالات المرضية ويطلب لها تقرير طبى معتمد من اللجنة الطبية.
- وجود طفل رضيع حتى عامين ويطلب له صورة بطاقة الرقم القومى للأم وشهادة ميلاد الطفل.
- وفاة الزوج ويطلب له صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.
- عمل الزوج بمنطقة نائية ويطلب له خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية وأنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.
- سفر الزوج للخارج ويطلب له جواز سفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوج.
- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية ويطلب له تقرير طبى معتمد.
- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما) ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة من تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) مع إقرار أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.