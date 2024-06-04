محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غدا الثلاثاء الموافق 4/6/2024 يبدأ تلقى طلبات الراغبين فى تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحان الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2023/2024م، والذين تنطبق عليهم شروط قبول الاعتذار.

تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحان الثانوية العامة..

وذلك من الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2024 وحتى الخميس 6/6/2024 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً وذلك بمقر مكتب شؤون الطلبة (الطابق الثاني) ديوان عام المديرية بطور سيناء، فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم اليوم تسليم مندوبى الإدارات التعليمية خطابات الندب للسادة المرشحين كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وإداريين.

و أوضح أحمد عبد العظيم مدير شؤون الطلبة أن لجنة اعتذارات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل تعقد بمقر الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة وبالنسبة لباقى المنتدبين للجان فتعقد بمقر المديرية خلال الفترة المحددة.

حالات الاعتذارات عن الثانوية العامة تشمل كل من: