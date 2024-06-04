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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجدي طلبة: بعض لاعبي الدوري "ما بتعرفش تباصي"

مجدي طلبة
مجدي طلبة

انتقد مجدي طلبة نجم الكرة المصرية السابق أداء بعض لاعبي الدوري الممتاز في مصر بسبب الأخطاء الفنية التي يقع فيها هؤلاء اللاعبين في المباريات الرسمية.

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وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" في رأيي أن بعض لاعبي الدوري المصري ما بتعرفش تباصي وتلعب فى أندية كبيرة ولا يوجد أي تصحيح لهذه الأخطاء من جانب هؤلاء اللاعبين ".

وتابع طلبة: " تصريح حسام حسن بشأن عدم إفراز الدوري للاعب دولي "غير موفق" ويجب أن يعيد حسام حسن حساباته بشأن هذه التصريحات ".

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