مجدي طلبة: انضمام عمر كمال مكسب كبير للمنتخب

أشاد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" بقرار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بضم عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق الأهلي لمعسكر المنتخب عقب الإصابة التي تعرض لها أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك.

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن انضمام عمر كمال مكسب كبير للمنتخب واللاعب مستواه تطور فنياً كثيرا عن الفترات السابقة ".



وتابع:" عمر كمال عبد الواحد يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو مكسب كبير للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة ".