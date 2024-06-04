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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد الدماطي: الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في تنظيم النهائيات

نهائي دوري ابطال
نهائي دوري ابطال افريقيا

أكد محمد الدماطي ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، علي أنه يتوجه بالشكر  إلى الجيل الحالي من لاعبي الفريق على إنجازاتهم الإفريقية وخاصة  أنهم تخطوا جيل مانويل جوزيه، سواء الفوز بدوري الأبطال أو برونزية كأس العالم للأندية.

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وقال محمد الدماطي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في تنظيم النهائيات والمناسبات الكبرى محليا وقاريًا ".

وأتم: "الجميع  كان حريص على عدم الاخلال بالنظام من أجل شكل وقيمة الأهلي ".
 

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