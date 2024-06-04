محمد الدماطي: الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في تنظيم النهائيات

أكد محمد الدماطي ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، علي أنه يتوجه بالشكر إلى الجيل الحالي من لاعبي الفريق على إنجازاتهم الإفريقية وخاصة أنهم تخطوا جيل مانويل جوزيه، سواء الفوز بدوري الأبطال أو برونزية كأس العالم للأندية.

وقال محمد الدماطي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في تنظيم النهائيات والمناسبات الكبرى محليا وقاريًا ".

وأتم: "الجميع كان حريص على عدم الاخلال بالنظام من أجل شكل وقيمة الأهلي ".

