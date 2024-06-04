محمد الباز: الحكومة السابقة حافظت على الإيقاع العام للمجتمع المصري رغم الأزمات

قال الإعلامي محمد الباز، إن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن الحكم على الوزراء لا يجب أن يكون من زاوية واحدة، فعلى سبيل المثال هناك استنفار في الشارع من وزير التموين بسبب رفع سعر الخبز، ولكن الشارع لا يعلم أن هذا الوزير يُقدم ما يطلب منه.

وأضاف محمد الباز،خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TeN"، أن الرأي العام عنصر أساسي في صناعة الوزراء واتخاذ القرار في الأوضاع المستقرة، مشيرًا إلى أن "مدبولي" كان يتعرض للظلم عند الحكم على أدائه في ظل فترة استثنائية، وليست عادية.

ولفت محمد الباز إلى أن الحكومة السابقة حافظت على الإيقاع العام للمجتمع المصري في ظل الأزمات المتتالية، وهذا يحسب للحكومة، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعرضت للمجاعات، وهناك بلاد لم تستطع أن توفر المرتبات للموظفين.

الحكومة المستقيلة كانت يدها رخوة في ملف الأسعار

وأشار إلى أن الحكومة المستقيلة كانت يدها رخوة في ملف الأسعار، ومن الضروري أن تتوقف الحكومة المقبلة عن زيادة الأعباء عن المواطنين.

وأكد أن الدكتور مدبولي يستحق الاحترام والتقدير، وأن ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيه ليست عبثية بل تأتي من خلال قدراته وكفاءته المهنية.

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، متعهدًا له ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه، وفقًا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وقدم مدبولي الشكر لكل زملائه على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.