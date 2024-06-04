الزمالك يفاضل بين أوفا وأحمد ياسر ريان

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الثنائي أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا وأحمد أمين أوفا لاعب إنبي، دخلا دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك تمهيدا للتعاقد مع أحدهما خلال الانتقالات الصيفية القادمة، في حال رفع إيقاف القيد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"مجلس الإدارة استقر على استمرار سيف الدين الجزيري في الموسم المقبل، مع فتح الباب أمام رحيل ناصر منسي وسامسون إكينيولا، بجانب تصعيد أيمن أمير عبد العزيز أحد مواهب قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء".

وأوضح أن الأولوية لدى مجلس الإداة والجهاز الفني التعاقد مع أحمد ياسر ريان بعد المستوى الرائع الذي ظهر به خلال الموسم الجاري