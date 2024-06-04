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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يفكر في تجديد إعارة ماجد هاني

ماجد هاني
ماجد هاني

أكد الإعلامي محمد فاروق  أن هناك اتجاه داخل فريق الزمالك بتجديد إعارة ماجد هاني لاعب وسط الملعب والمعار إلى بلدية المحلة، خلال الموسم الجاري.

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وأوضح الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على عودة حسام أشرف هداف الدوري والمعار لبلدية المحلة، وأحمد محمود الظهير الأيمن للجونة، وحمدي علاء لاعب وسط سموحة السكندري.

وأشار  إلى أن فرص عودة ماجد هاني للزمالك ستكون صعبة خاصة في ظل تواجد أكثر من لاعب في ذلك المركز.

وتابع :" الأيام الماضية، شهدت تلقى النادي أكثر  من عرض شفوي للاعب من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل".

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