الزمالك يراقب موقف رباعي الأهلي ويستقر على مدربي قطاع الناشئين

استقر بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك على أسماء ٤ مدربين من والذين يتولون مهام تدريب أربع فرق في قطاع الناشئين بالنادي الموسم الجديد.

وعلم الوفد من مصدر داخل نادي الزمالك أن النادي تواصل مع شريف خليل المدرب المساعد السابق لحسام حسن في سموحة لتولية مهام تدريب فريق ٢٠٠٥ بالنادي ، بينا يتولي تدريب فريق ٢٠٠٧ أحمد رزق .

في حين يتولى سامي عبدالحليم مهام تدريب ٢٠٠٨ بنادي الزمالك ، ويتولى إسلام عادل المأمور مهام عمله فريق ٢٠٠٩! بالنادي .

يوعلى جانب متصا، يراقب نادي الزمالك، موقف عدد من اللاعبين المحتمل رحيلهم عن صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتفاوض معهم لدعم صفوف القلعة البيضاء.

ويراقب نادي الزمالك الرباعي، طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي «كريستو»، كريم الدبيس، والحارس حمزة علاء، لضمهم خلال الميركاتو الصيفي.

ومن جانبه ، طلب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى بنادى الزمالك، من الجهاز الإدارى العمل على تجهيز مباراتين وديتين خلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب معسكر منتخب مصر، من أجل تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق مع أحد فرق الدرورى الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.