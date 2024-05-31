الجيش الأوكراني: قصفنا مستودعًا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية

أعلن الجيش الأوكراني عن قصف مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية بصواريخ نبتون، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس

جدير بالذكر أن الجيش الأوكراني أعلن الأحد الماضي، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 501 ألف و190 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1110 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و662 دبابة و14 ألفا و803 من المركبات المدرعة و12 ألفا و953 من النظم المدفعية و1083 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و814 من أنظمة الدفاع الجوي و357 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2111 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و17 ألفا و639 من المركبات وخزانات الوقود".

وفي منطقة فينيتسا الأوكرانية، أفاد حاكم المنطقة سيرهي بورزوف اليوم بأن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا خلال هجوم ليلي على المنطقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بورزوف قوله "استهدف القصف الروسي مبنى سكنيا خلال ساعات الليل، وأصيب ثلاثة أشخاص ويجرى حاليا إجلاء السكان".

روسيا تتوسع فى تطوير جيلا جديدا من منظومات الدفاع الجوي

وذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير منظومات دفاع جوي جديدة مضادة للصواريخ.

وقال المصدر:"يعمل الخبراء في روسيا على تطوير منظومات دفاع جوي جديدة. لدينا أفكار لنستمر في هذا المجال، وأفكار لتطوير أنواع جديدة من الأسلحة أيضا، ونأمل أن تشهدوا في المستقبل القريب ظهور الأجيال الجديدة من أنظمتنا الدفاعية".

وتمتلك روسيا اليوم العديد من المنظومات الدفاعية الصاروخية القادرة على اعتراض مختلف أنواع الأهداف الجوية بما فيها الصواريخ والطائرات والطائرات المسيرة، منها منظومات قصيرة ومتوسطة المدى، مثل منظومات "باتسير" و"بوك"، كما تمتلك أنظمة S-300 وS-400 البعيدة المدى، وأنظمة S- 300V وS-500 الحديثة وغيرها.

وتوجد لدى روسيا أيضا منظومات الدفاع الجوي الاستراتيجي A-135 (Amur)، المخصصة لحماية موسكو والمناطق الوسطى في البلاد، والتي أدخلت إلى الخدمة منذ عام 1995، ويتم تعديلها وتحديثها باستمرار.