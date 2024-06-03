ضياء السيد: منتخب مصر في حاجة للفوز بالمباراتين القادمتين

أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن فوز منتخب مصر في المباراتين القادمتين على بوركينا فاسو وغينيا بيساو مهم للغاية، وحصد النقاط الـ6 هام للغاية، مطالبًا باللعب بقوة وعدم الاستهتار وتفادي أي سيناريوهات غريبة، مشيرًا إلى أن اختيار عمر كمال عبدالواحد للانضمام للمنتخب قرار مثالي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كان من المفترض وجود عمر كمال مع المنتخب المصري منذ فترة طويلة، والملف الطبي بالنسبة لـ فتوح كان مقلق من قبل انضمامه للمعسكر، وكان لابد من وجود ايضا كريم حافظ وكريم فؤاد وبعض اللاعبين، وهو لم يقوم بالنظر إلى خيارات آخرى مثل لاعبين في المنتخب الأوليمبي".

وأضاف: "كان يجب على حسام حسن، أن يتابع عدة لاعبين في الدوري ويتحدث مع مدربي الأندية، ويهتم بكل التفاصيل من أجل اختيار عناصر تصلح للانضمام لمنتخب مصر، وهناك عناصر من الممكن تحضيرها للمستقبل مثل محمد حمدي ومروان داوود في إنبي، وكذلك حسين السيد لاعب المصري، وهو لاعب منتخبات وسبق له الانضمام لمنتخب الشباب وسيؤدي بشكل جيد في لقاء بوركينا فاسو من الناحية الهجومية على استاد القاهرة".

وأكمل: "لابد من توسيع الدائرة في الاختيارات خصوصا في المراكز التي تعاني من النقص، ويجب تحضير بعض العناصر بالكلام مع اللاعبين وأنديتهم وبحث امكانية الاستعانة بهم مستقبلا، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر من أجل حصد النقاط القادمة في المباراتين".