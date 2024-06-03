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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يمتلك عرضين للرحيل عن الأهلي

كولر
كولر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرض ضخم بالفعل من الدوري الإماراتي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك عرضين آخرين من الدوري السعودي، أحدهم نادي من جدة".

وأضاف أمير هشام: "كولر مستمر في الأهلي وهو سعيد بالتواجد مع الفريق ويريد الاستقرار، وهناك تفاهم بينه وبين إدارة النادي".

وتابع: "كولر جدد عقده مع الأهلي، ولكن هناك شرط في عقده مع الفريق، يمكنه الرحيل قبل بداية الموسم الجديد دون أي شروط جزائية وهو نفسه ما ينطبق على إدارة النادي".

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