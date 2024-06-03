الأهلي ييدا خطوات حلم الاستاد.. وفرمان كولر يحسم احترف النجوم

يعلن النادي الأهلي غدًا الثلاثاء، عن أولي الخطوات التنفيذية نحو تحقيق حلم انشاء ستاد الاهلي والمشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها حوله، خلال المؤتمر الصحفي العالمي المقرر عقده بفرع الشيخ زايد.

ويكشف الأهلي خلال الموتمر الضخم الذي سيشهد حضور الشركات المنفذة للمشروع عن تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه مع 3 شركات وطنية للحصول على حق انتفاع لمدة 15 عاما مقابل انشاء المشروع الذي يضم الاستاد ومول تجاري ضخم ومستشفى وجامعة ومدرسة ومتحف البطولات، بجانب العديد من المشروعات الإستثمارية.

ووافق مجلس إدارة الأهلي في الاجتماع الأخير الذي عقده مساء السبت، على العروض النهائية التي توصل إليها محمود الخطيب رئيس النادي والمفروض لإنهاء الاتفاقات مع الشركات الوطنية حول تفاصيل المشروع الذي تبلغ الميزانية التقديرية له حوالي 12 مليار جنيه ومدة انشاء 5 سنوات.

من ناحية أخري، يعود الفريق لاستئناف تدريباته اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

ويقود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تدريبات الفريق، عقب عودته بلاده في ساعة مبكرة من صباح اليوم، استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 14 يونيو في اللقاء المؤجل من الدور الأول بالدوري الممتاز.

ويعقد الخطيب اجتماعه المرتقب مع كولر بعد غداً الخميس القادم، لحسم العديد من الملفات الهامة استعداداً للموسم الجديد مثل موقف المعارين واللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة، بجانب استطلاع راي المدرب السويسري في رحيل بعض نجوم الفريق نهاية الموسم الحالي، خصوصاً الأجانب، حال وصول عرض رسمية في فتى الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، في إجراء تغييرات واسعة في ملف المحترفين الأجانب.

وتلقي عدد من نجوم الأهلي اتصالات من أندية عربية وأوروبية للرحيل في الميركاتو الصيفي، مثل الحارس محمد الشناوي الذي تلقي عرضا من القادسية السعودي واليو ديانج المطلوب في الوكرة القطري ومحمد عبد المنعم الذي يتسابق عليه عدد من أندية أوروبا مثل موناكو الفرنسي وأولمبياكوس اليونانى وجالطة سراى التركى.