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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد انتهاء الراحة السلبية.. الأهلي يعود إلى التدريبات الجماعية

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى التدريبات اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتتويج باللقب الـ١٢ في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

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واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني، وجهازه المعاون.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية، قبل تدريبات الكرة، فيما قاد ميشيل يانكون تدريبات الحراس، وذلك في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو.

وكان الجهاز الفني قد استغل فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد، التي تعرض لها لاعبو الفريق بسبب توالي المباريات.

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