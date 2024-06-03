الثلاثاء 04 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: أفشة إنسان بسيط وتصريحاته عفوية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البعض يريد التضخيم من تصريحات محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، وهناك محاولات لصناعة تريند، مشيرًا إلى أن البعض فسر كلامه بأنه إنسان بسيط، وآخرون قاموا بتفسيرها بشكل خاطئ وحاولوا تهويل الأمور.

txt

غضب في الأهلي بسبب تصريحات أفشة ومنعه من المشاركة في التدريبات

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مجرد بوست من تركي آل الشيخ، البعض حاول تهويل وتضخيم التصريحات وصناعة أزمة، بينما لا يوجد أصل للموضوع".

وأضاف: "قصة كهربا وامام عاشور، ثم تصريحات المتحدث الرسمي لنادي الزمالك هو أخطر من كلام أفشة بكل تأكيد، بل أن البعض تطوع لذكر معلومات وأخبار أنه يريد الرحيل عن الأهلي بسبب وجود عرض خارجي".

وواصل: "أفشة قام بتجديد عقده مؤخرًا، وقال أنه يتمنى ختام حياته في النادي الأهلي، لكن البعض حاول الذهاب لسكة معينة، وأن اللاعب يدعي "البساطة" من أجل صناعة مشكلة مع كولر، بعدما تحدث بشكل جيد عن رينيه فايلر المدرب السابق، وفي النهاية أرى أن هناك ضجة ليس لها داعٍ، وهي صناعة أشخاص تريد صناعة حدث عبر السوشيال ميديا".

مواد متعلقة

بعد انتهاء الراحة السلبية.. الأهلي يعود إلى التدريبات الجماعية

الجريدة الورقية