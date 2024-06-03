غضب في الأهلي بسبب تصريحات أفشة ومنعه من المشاركة في التدريبات

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي، من تصريحات محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، الأخيرة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك حالة غضب من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، بسبب تصريحاته التي وصفها البعض بالغير موفقة".

وأضاف أمير هشام: "كولر رفض مشاركة أفشة في تدريبات الفريق اليوم، وليس بسبب موقفه الشخصي ولكن بسبب غضب زملائه، وهو ما جعل اللاعب يجمع متعلقاته ويرحل".

واختتم: "كولر علم بتصريحات أفشة من عمال فندق الإقامة الذي يمكث فيه، ما جعله ينزعج، وطلب من خالد بيبو مدير الكرة، بتوقيع عقوبة قاسية على اللاعب، رغم محاولات التهدئة من جانب البعض".