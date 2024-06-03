بالعلالي.. عمر العبداللات برفقة كبار النجوم احتفالًا اليوبيل الفضي (تفاصيل)

شارك الفنان الأردني عمر العبداللات على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام ،البرومو الخاص بأغنية "بالعلالي يالأردن بالعلالي" التي تجمعه بكبار النجوم، حسين الجسمي، وماجد المهندس، وأصالة نصري؛ بمناسبة "اليوبيل الفضي" لجلوس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على العرش، وتسلمه سلطاته الدستورية.

وروج العبداللات للأغنية سابقًا بشكل غير مباشر ، وذلك بعدما كشف خلال احتفاله بعيد ميلاد أصالة نصري في منتصف شهر مايو الماضي، أنه يحضّر مفاجأة للجمهور سيعلن عنها في وقت قريب.

وستكون كلمات الأغنية من تأليف الشاعر الإماراتي علي الخوار، وألحان الفنان عمر العبداللات، وتوزيع موسيقي حاتم منصور، ومن إنتاج عمر العبداللات.

وعلق العبداللات بعد طرح برومو الأغنية: أقل شي نقدمه للأردن، وأتشرف أنني جزء من هذا العمل الكبير بكل ما فيه كبير بمناسبته وكبير بأسمائه.. قريبا.. بالعلالي يالأردن بالعلالي، #اليوبيل_الفضي.

من هو عمر العبداللات

مطرب أردني من مدينة السلط من مواليد منطقة ماركا الشماليه ،بدأ يغني منذ كان في الـ 9 من عمره في الحفلات والأعراس وتعلم العزف على العود ليغني الأغاني التراثية الأردنية، واغاني باللون الخليجي، وتمسك بطموحه الفني للوصول إلى مستوى فني رفيع.

أطلق عمر العبداللات أغنية للوطن وهي من أول أغانيه التي كانت سبب ما في شهرته وهي (هاشمي هاشمي وانا اشهد هاشمي ينصرك ربي أبو عبد الله يالهاشمي)، في عهد الملك الحسين بن طلال، ومن بعدها شارك مع فرقة معان الشعبية وهي من أكثر الفرق الشعبية في وقتها، وأطلق أغنية في بداية التسعينيات بعنوان «يا سعد».

أصدر أكثر من ألبوم وطني وعاطفي، حيث انه غنى اغاني أردنية امثال: «جيشنا جيش الوطن»، وأغنية «غز البيارق»، وأغنية «جيش الأبطال»، و«كيف الهمة»، وغنى للشعب المناضل في فلسطين أيام ظروف غزة أغنية «قادم قادم»، كما غنى أغنية قدس الأوطان «احنا فلسطينية».

شارك العبداللات في أكثر من أوبريت، من أبرزهم: «الحلم العربي»، «بغداد لا تتألمي»، «الضمير العربي»، «صوت السلام»، وشارك في العديد من المهرجانات على المستوى المحلي والعربي.

استطاع العبداللات خلال مشواره الفني نقل الأغنية الأردنية إلى الوطن العربي وطبع أسم كبير للفنان والفن الأردني وخلال مشواره الفني تنقل بين معظم الدول العربية والأوروبية والأمريكية وشارك في معظم النشاطات الفنية التي تهم قضايا الأمة العربية .

وطرح عمر مؤخرا مجموعة من أعماله الفنية الغنائية الجديدة، في "ميني ألبوم" يحمل عنوان "ديار ليلى"، ويضم 5 أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، تنوعت بها الأشكال الموسيقية وأفكار الكلمات.