زعماء مجموعة السبع يؤيدون  خطة بايدن بشأن غزة

قال زعماء مجموعة السبع في بيان اليوم الإثنين إنهم يؤيدون تماما وسيدعمون وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح المحتجزين في غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن داعين حركة حماس إلى قبوله.

وذكر البيان أن الاتفاق سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة، ونهاية دائمة للأزمة، مع ضمان مصالح إسرائيل الأمنية وسلامة المدنيين في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لم تتلق ردا بعد من حركة حماس بخصوص مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته واشنطن إليها يوم الخميس.

وأضاف ميلر أنه واثق تماما من موافقة إسرائيل على المقترح.

وأكد مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد موافقة إسرائيل على الاتفاق الإطاري لإنهاء حرب غزة الذي طرحه الرئيس الأميركي، لكنه وصف الاتفاق بأنه معيب وبحاجة إلى مزيد من العمل.