هدد طليقته بالقتل.. 24 يونيو محاكمة فنان شهير ظهر في مسلسل الأسطورة

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 يونيو لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الفنان محمد غنيم سبق الحكم عليه غيابيا في اتهامه بتهديد طليقته بالقتل والسب والقذف والخوض في شرفها.

وكانت محكمة جنوب القاهرة قضت بالحبس 3 سنوات للفنان محمد غنيم في اتهامه بسب وقذف زوجته وتهديدها بالقتل واتهامها بالجمع بين زوجين بسبب خلافات بينهم.

وكانت قد أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة الممثل والطبيب محمد غنيم للمحاكمة؛ بتهمة تهديد طليقته "مذيعة" بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعده المستشار شادي البرقوقوي في القضية رقم 15486 لسنة 2022؛ جنايات قسم مصر القديمة؛ المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلي جنوب القاهرة- أن النيابة العامة تتهم محمد غنيم 63 سنة، طبيب بشري وممثل مخلي سبيله أنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجني عليها رانيا نبيل؛ كتابة وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشه بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها رانيا نبيل بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وسب وقذف المجني عليها بطريق التليفون، بأن وجه إليها ألفاظًا مبينة وصفًا بالأوراق؛ وأسند إليها أمورًا لو صدقت أوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وتضمنت تلك الأمور والألفاظ طعنًا في عرضها وخدشًا لشرفها واعتبارها ولسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم قذف المجني عليها - بقنوات تليفزيونية وبث مرئي على شبكة المعلومات الدولية - بأن أسند إليها أمورًا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها.