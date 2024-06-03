عاجل
رسميا.. مصر تتقدم بملف لاستضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك
الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة الصحفيين تكرم الكاتب الصحفي حازم العبيدي في حفل الحاصلين علي الدكتوراة والماجستير

بوابة الوفد الإلكترونية

كرمت نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي حازم العبيدي، المحرر البرلماني بجريدة الوفد في الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم لتكريم أعضاء النقابه الحاصلين علي درجة الدكتوراة والماجستير بقاعة محمد حسنين هيكل ، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين ، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة  وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

txt

نقابة الصحفيين تنظم ندوة لمناقشة كتاب "اقتصاديات الطائرة الورقية"

txt

"الثقافة الجديدة" تفوز بجائزة نقابة الصحفيين في فرع "الصحافة الثقافية"

وأكد الكاتب الصحفي حازم العبيدي بأن التكريم هو وسام شكر و تقدير  من نقابة الصحفيين لابنائها ، ودافع كبير لأبناء الجماعه الصحفيه بضرورة الاستمرار والسعي في محراب العلم ، ودافع بضرورة التحصيل بالحصول علي اعلي الدرجات العلمية ، واجتياز الدورات التدريبيه والتثقيفية . 

وتابع العبيدي بان تكريم النقابه اليوم هو تقليد راقي ومستحسن نشكر  الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والاستاذ جمال عبد الرحيم السكرتير العام وجميع أعضاء مجلس النقابة في إصرارهم علي إقامته في كل عام ، تشجيعاً للصحفيين النوابغ والساعين الي الوصول افضل الدرجات العلمية.

 

وكانت نقابة الصحفيين قد كرمت الصحفي حازم العبيدي بحصوله علي درجه الماجستير في القانون في القانون العام والخاص من كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا.

مواد متعلقة

نقابة الصحفيين تنظم ندوة لمناقشة كتاب "اقتصاديات الطائرة الورقية"

بحضور البلشي والزناتي.. تسليم تأشيرات بعثة الصحفيين قبل سفرهم للأراضي المقدسة

السفير خطابي يشيد بدور الصحفيين في توثيق جرائم العدوان وكشف كذب السردية الإسرائيلية

شباب الصحفيين تكشف أسباب زيارة الرئيس السيسي إلى الصين
الجريدة الورقية