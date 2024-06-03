نقابة الصحفيين تكرم الكاتب الصحفي حازم العبيدي في حفل الحاصلين علي الدكتوراة والماجستير

كرمت نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي حازم العبيدي، المحرر البرلماني بجريدة الوفد في الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم لتكريم أعضاء النقابه الحاصلين علي درجة الدكتوراة والماجستير بقاعة محمد حسنين هيكل ، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين ، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأكد الكاتب الصحفي حازم العبيدي بأن التكريم هو وسام شكر و تقدير من نقابة الصحفيين لابنائها ، ودافع كبير لأبناء الجماعه الصحفيه بضرورة الاستمرار والسعي في محراب العلم ، ودافع بضرورة التحصيل بالحصول علي اعلي الدرجات العلمية ، واجتياز الدورات التدريبيه والتثقيفية .

وتابع العبيدي بان تكريم النقابه اليوم هو تقليد راقي ومستحسن نشكر الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والاستاذ جمال عبد الرحيم السكرتير العام وجميع أعضاء مجلس النقابة في إصرارهم علي إقامته في كل عام ، تشجيعاً للصحفيين النوابغ والساعين الي الوصول افضل الدرجات العلمية.

وكانت نقابة الصحفيين قد كرمت الصحفي حازم العبيدي بحصوله علي درجه الماجستير في القانون في القانون العام والخاص من كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا.