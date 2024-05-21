"الثقافة الجديدة" تفوز بجائزة نقابة الصحفيين في فرع "الصحافة الثقافية"

فازت مجلة "الثقافة الجديدة" التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بجائزة نقابة الصحفيين، في فرع "الصحافة الثقافية"، بالملف الذي أعددته الكاتبة الصحفية إسراء النمر، بعنوان "ألعاب حسين عبد العليم.. الصياد الذي لم تنج منه أية رائحة"، والذي نشر في عدد مارس 2022، بهيئة تحرير برئاسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ونائبا رئيس التحرير إسراء النمر، عائشة المراغي، ومدير التحرير التنفيذي د. مصطفى القزاز.

الملف يستعرض سيرة ومسيرة الكاتب الكبير الراحل حسين عبد العليم، وهو عبارة عن تحقيق استقصائى طويل، بذلت فيه إسراء النمر جهدًا كبيرًا من أجل أن تكتشف حياته ومسيرة هذا المبدع الاستثنائى، صاحب الكثير من الأعمال المميزة، لكنه لم ينل في حياته ما يوازي قيمته، لتقوم "صاحبة الجائزة" برحلة طويلة ما بين القاهرة والفيوم، لتجمع أوراقه وصوره ومسودات إبداعاته، لتقدم صورة فريدة لمبدع موهوب.

إسراء النمر، كاتبة صحفية، بدأت مشوارها الصحفي بمجلة "آخر ساعة" فى العام 2011، قبل عام من تخرجها في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأنجزت خلال تواجدها فى هذه المجلة العريقة، العشرات من التحقيقات الصحفية المهمة والرصينة، إلى أن انتقلت فى أكتوبر 2015 للعمل في جريدة "أخبار الأدب" التي تعد مدرسة صحفية أسسها الراحل الكبير جمال الغيطاني، وفي مارس 2022 انضمت لهيئة تحرير مجلة الثقافة الجديدة، نائبا لرئيس تحريرها.

صدر لها ديوان "العيون التى غادرت سريعا"عام 2020 عن هيئة الكتاب، وقامت بإعداد كتاب "آني إرنو.. خزائن لم تعد فارغة" الذي صدر بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إعلان فوز الأديبة الفرنسية بجائزة نوبل في الآداب، مصاحبا لعدد نوفمبر من مجلة الثقافة الجديدة، كما صدر الكتاب فى طبعة ثانية، في مشروع النشر بهيئة قصور الثقافة، لينفد تمامًا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، ولها تحت الطبع ديوانها الثانى بعنوان "ذلك هو البعد".

ومن ناحية أخرى تنفرد مجلة الثقافة الجديدة، التى تصدر عن هيئة قصور الثقافة، برقم قياسي فى تاريخ المجلات التى تصدرها وزارة الثقافة، بالفوز بجوائز نقابة الصحفيين، إذ سبق أن فازت المجلة فى عام 2010 بجائزتي "الصحافة الثقافية" بفوز الكاتبين الصحفيين: طارق الطاهر، ومحمد شعير، بموضوعين نشرا في المجلة في 2009، الأول بعنوان "القاضي المثقف.. أحكام مستريحة الضمير"، والثاني عن "رسائل عبد الحكيم قاسم"، لتأتي إسراء النمر لتضيف الجائزة الثالثة لمسيرة المجلة.