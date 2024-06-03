إيقاع المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة تاجر في أوسيم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة تاجر بعد انتحالهم صفة رجال شرطة في أوسيم، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض تاجر لسرقة شقة بأوسيم، وذكر المجني عليه أنه فوجئ بـ4 أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة، وفتشوا الشقة، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهم 4 عاطلين، وبضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ومن جهة اخرى أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة عاطلا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالشروع في سرقة تكييف مستشفى أم المصريين.

وطالبا النيابة في وقت سابق سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل لشروعه في سرقة جهاز تكييف، من مستشفى أم المصريين، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد ضبط لص أثناء محاولته ارتكاب جريمة سرقة، بمستشفى أم المصريين، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ.

وتبين أن عاطلا شرع في سرقة جهاز تكييف، بعدما تمكن من تسلق السور الخاص بالمستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.