تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة 5 أشخاص وإصابة 6 في مشاجرة

أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط محاكمة 20 شخصا متهمين بقـ.ـتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب أولوية المرور بالطريق بقرية أبو الهدر بمركز ديروط ، لجلسة 27 يوليو المقبل للمرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد الناصر دبوس و محمد أبوسداح نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

تعود وقائع القضية رقم 3439 لسنة 2022 جنايات مركز ديروط إلى ورود بلاغا لمركز شرطة ديروط من مستشفى ديروط المركزي بوصول كلا من " جمال . ع . ع " 55 عاما فلاح و"وحيد . م . ع" 63 عاما فلاح و " أحمد . ع . ع " 68 عاما فلاح و "شريفة . ف . ر " 40 عاما ربة منزل جثث هامدة وتم التحفظ عليهم بمشرحة المستشفى و " زيناهم . ع . ع " 35 عاما توفيت أثناء نقلها الى مستشفى أسيوط الجامعي.



و"علاء. ع. ع" 16 عاما طالب و"محمد. ف. م " 23 عاما، عامل، و"هيثم. م. ش " 21 عاما ، عامل ، و"رجات . ع . س " 40 عاما، ربة منزل، و"فراج. و. م " 40 عاما ، فلاح ، و "مروان. ع. ح " 11 عاما طالب، و"حسين. خ. ت" 26 عاما ، عامل، مصابين مقيمين جميعا منطقة الزوره وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين عائلتي " الصعايده والعرب " بسبب أولوية المرور بدأت بتبادل إلقاء الطوب والحجارة بين افراد العائلتين وتطورت الى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء .

وتوصلت تحريات النقيب علي الدروي معاون مباحث مركز ديروط في ذلك الوقت الى وقوع خلاف بين " هيثم. م. ف" من عائلة الصعايدة و"عبد العزيز. ن ك" من عائلة العرب بسبب أولوية المرور بالطريق بين قرية أبو الهدر وعزبة الزوره تطور الشجار إلى تجمع أفراد من عائلة العرب حاملين العصي والشوم وتوجهوا إلى أفراد عائلة الصعايدة وتعدوا عليهم بالضرب وتبادل الطرفان التعدي على بعضهم البعض.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 20 متهما قاموا بحمل الأسلحة النارية والبيضاء واستعرضوا القوة واستخدموا العنف مما أسفر عن إنهاء حياة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين .