آلام الظهر تحدث بسبب مشاكل في الكلى والعمود الفقري

آلام الظهر هي مشكلة شائعة، ولكن مثل هذه الأعراض يمكن أن تظهر نفسها كأمراض العمود الفقري (على سبيل المثال، فتق بين الفقرات أو نتوء) وأمراض الكلى، وأخبر الدكتور بورناتسكايا RIAMO كيف يمكن أن تكون آلام الظهر مع مشاكل في الكلى والعمود الفقري.

مشاكل العمود الفقري

أشار المعالج سفيتلانا بيرناتسكايا إلى أن الألم في حالتهم يحدث غالبًا نتيجة مجهود بدني مكثف أو مفرط أو طويل، أو بعد إجبارهم على البقاء في وضعية واحدة.

أوضحت سفيتلانا بورناتسكايا: "مع مثل هذا الألم في الظهر، يمكنك أن تشعر بنقطة تحفيز محددة، وعندما تضغط عليها تشعر بألم حاد".

وأضاف الطبيب أن آلام الظهر هذه يمكن أن تحدث عند حدوث فتق في العمود الفقري وعند التواء عضلات العمود الفقري أو الروماتيزم أو التهاب الجذر.

مشاكل في الكلى

الألم الناجم عن أمراض الكلى عادة ما يكون مصحوبا بارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويمكن أن يكون إما تحت الليفي أو مرتفعا بالإضافة إلى ذلك، يعاني الشخص من الحمى، ويتغير التبول (يمكن أن يكون متكررًا جدًا أو نادرًا للغاية)، كما يتغير لون البول. غالبا ما يلاحظ تورم الجفون.

والألم الناتج عن أمراض الكلى يمكن أن ينتشر إلى منطقة الفخذ والحرقفي، وأشار الأخصائي إلى أن الألم يبدأ من العمود الفقري ويمتد إلى الصدر والأضلاع والأطراف السفلية.

وحذرت بورناتسكايا من أن آلام الظهر يمكن أن تظهر أيضًا على أنها أمراض أورام، لذلك في حالة حدوثها، ليست هناك حاجة للتشخيص الذاتي والعلاج الذاتي ويجب دائمًا تحديد سبب الألم من قبل الطبيب.

ما لا تعرفه عن آلام الظهر

ألم الظهر واحد من الأسباب التي تَجعل المصابين به يلجؤون لطلب المساعدة الطبية أو يفقدون عملهم. ويعد ألم الظهر أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع أنحاء العالم.

ولحسن الحظ، يمكن لبعض التدابير المساعدة في الوقاية من معظم نوبات آلام الظهر أو تخفيفها، خاصة لدى من تقل أعمارهم عن 60 عامًا. وإن لم تجدِ الوقاية نفعًا، فيمكن للعلاج المنزلي البسيط والتعامل الصحيح مع الجسم في كثير من الأحيان شفاء الظهر خلال أسابيع قليلة. ونادرًا ما يتطلب ألم الظهر إجراء جراحة لعلاجه.