وزير البترول الأسبق: "الدعم مكانه للصحة والتعليم مش للسولار والبنزين والعيش"

أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، أن هناك حالة من عدم رضا من قبل المواطنين تجاه الحكومة السابقة رغم الجهود الكبيرة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف عبدالله غراب خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية جعل المواطنين لا يشعرون بحجم الإنجارات التي تقوم بها الحكومة، كما أن الشارع يحتاج إلى ضبط وإرضاء لكافة المواطنين.

وتابع: يجب على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي النزول للشارع والتواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وما يريدونه.

وأوضح عبدالله غراب، أن هناك شقين للدعم الأول مباشر والأخر غير مباشر، مؤكدًا أن دعم الحكومة للمواد البترولية على مدار السنوات الماضية أثرت على ملف النقل وشبكة الطرق والمواصلات.

وتابع: الدعم لا يشمل فقط الخبز والبنزين ولكن الدعم يشمل التعليم والصحة والتموين، لافتًا إلى أن تحريك أسعار المواد البترولية تم لأول مرة في عهد الرئيس السيسي في 2014، بعد ثبات سعره منذ 1993، مردفًا: "الدعم مكانه للصحة والتعليم مش للسولار والبنزين والعيش".

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس بصورة دائمة ومستمرة، ولكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في أي قطاع يكون بشكل مؤقت ويجب على المواطن أن يدرك ذلك.

إن البنزين سلعة غير أساسية، ويتم التعامل معها على أنها دعم لبعض المواطنين، ولا بد من دعم المواطن لأنه أهم من السلع.

وأضاف، أن المواطن والدولة شركاء في ملف الضرائب، فدور الدولة يتمثل في توفير طرق ومواصلات وغيرها من المشروعات التي تتيح للمواطن التنقل بسهولة، معقبًا: «نريد أن نصل لمرحلة ان الشعب داعم للحكومة».

وتابع وزير البترول الأسبق: أؤيد قرار رفع الدعم عن الكهرباء، وتحمل المواطن لتكلفة سعر الكهرباء والسولار بنفس سعر التكلفة الحقيقية، والدعم الحقيقي الذي يجب توفيره للمواطن هو مجانية التعليم والصحة فقط، أما فيما يتعلق برفع الدعم على الخبز، قال الوزير: «قرار جيد وتأخر كثيرًا».

وأوضح المهندس عبدالله غراب، أن الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على الوقود الاحفوري من الطاقة الشمسية، ولا بد من عدم الاعتماد على عنصر واحد فقط في توليد الطاقة.

واختتم وزير البترول الأسبق: الدعم عائق للدولة كلها، ولازم الدولة تتعامل مع بعضها باقتصاد حر، والدولة عليها أن تقوم بفتح النقاش حول ثقافة الدعم، لأنه يجب رفع الدعم مقابل مجانية التعليم والصحة بالكامل، عوائد البترول تذهب إلى الكهرباء.