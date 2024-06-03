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الإثنين 03/يونيو/2024 - 07:22 م 6/3/2024 7:22:00 PM

زف إلينا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خبر مفرح للحكومة، وأعلن المتحدث الرسمى بإسم مجلس أنه، تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير التنويه إلى انخفاض ملحوظ فى معدلات النمو السكانى ومعدلات المواليد وفقًا للمرصد الديموجرافى المصريّ؛ بفضل ما قامت به الحكومة من مبادرات رئاسية وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث انخفض معدل النمو السكانى من 1,9% فى عام 2019 ليبلغ 1,4% عام 2023، كما انخفض معدل المواليد الخام من 24,6 مولود لكل ألف من السكان فى 2018 ليصبح 19,4 مولود فى نهاية 2023، بالإضافة لانخفاض عدد المواليد فى الربع الأول من العام الحالى حتى نهاية مارس إلى 491,8 ألف مولود، مقارنة بـ 509,5 ألف مولود فى نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3,5%.

والحقيقة أن انخفاض المعدل السكانى هو خيار ضرورى ولابد منه والدولة والحكومة يصرخان منذ سنوات من الانفجار السكانى فى مصر والذى تخطى الـ100 مليون نسمة ولكن لى ملاحظتان على ما تم إعلانه.

الملاحظة الأولى أن المتحدث بإسم مجلس الوزراء أحال هذا الانخفاض بشكل كامل لمجهودات الحكومة فى تنمية الأسرة المصرية، والحقيقة أن هناك أسباب أخرى منها عدم قدرة الشباب فى الأساس على الزواج وسط تكاليف فوق طاقة أى شاب حتى ولو كان فى وظيفة تحقق له دخل، فأسعار الشقق اليوم تعدت المليون وهناك مليون أخرى عفش وذهب وتكاليف الفرح وخلافه.. أين ذلك الشاب الذى يستطيع توفير هذه المبالغ، هناك أيضًا الظروف الاقتصادية الصعبة التى جعلت الأسرة المصرية تفكر الف مرة قبل الإنجاب.

الملاحظة الثانية.. إذا كانت الحكومة فرحانة بهذا الشكل بانخفاض المواليد لماذا تركنا الباب على مصرعيه لدخول الاخوة من الدول العربية كسوريا والعراق واليمن وأخيرًا السودان حتى وصل عددهم مايتجاوز الـ10 مليون مقيم داخل مصر يستفيدون من كل الخدمات المقدمة للمصريين.

كان يجب أن يتم غلق الباب لدخول أشقاء وكما يقول المثل المصرى «اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع».

عمومًا افرحى ياحكومة وننتظر أن ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادى كما قال الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد.. ننتظر.. ونرى.

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