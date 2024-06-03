عزة مصطفى: أتمنى اختفاء «كله تمام يا فندم» من قاموس الحكومة الجديدة

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على تقديم الحكومة استقالتها صباح اليوم، للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلةً: «كل التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي في اختيار الحكومة الجديدة».

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، « عايزين حكومة مختلفة، ويستوقفني سؤال شائك، وهو هل ينفع كل وزير يتعامل مع وزارته بروح القطاع الخاص مع الحفاظ على موظفين الوزارة!».

وتابعت: «أظن ده مش مستحيل، نحن الآن في توقيت ولحظة تفرض علينا التعامل برفق في كل الملفات مع جميع الوزارات».

واستطردت الإعلامية عزة مصطفى، قائلةً: «لي رجاء للوزراء والمحافظين الجدد، وانتوا بتشوفوا المكاتب بتاعتكم، وبتتعاملوا في اختيار الأشخاص والموظفين، وبتقول تمام يا فندم، نفسي تشوفوا وتتأكدوا بنفسكم كويس، لأن جملة تمام يا فندم دي خسرتنا كتير، ومفيش أمارة بتقول إن كله تمام، وأتمنى أن يتم حذف هذه الجملة من القاموس».

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، متعهدًا له ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه، وفقًا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وقدم مدبولي الشكر لكل زملائه على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

الرئيس السيسي يُكلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة



وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.