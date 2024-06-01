عزة مصطفى بعد غلاء سعر العيش المدعم: "لازم يكون في رقابة صارمة"

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن اليوم بدأت المخابز البلدي في صرف أرغفه الخبز المدعم بـ20 قرشا، موضحة أن التحريك تم في سعر رغيف الخبز ليكون بـ20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.

رفع سعر رغيف الخبز

وأوضحت "مصطفى"، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه اليوم ودائمًا لا بد أن يكون هناك رقابة صارمة على كل المخابز لكي لا يكون هناك أي تلاعب في الخبز ورغيف الخبز سواء في أسعار ووزن وجودة رغيف الخبز.

وأشارت إلى أن المخابز هي منظومة كبيرة والمخايز تنتج 100 مليار رغيف خبز يوميًا، ولا يكفيها أي رقابة ولابد أن يكون هناك رقابة والحفاظ على حجم ووزن وجودة وسعر رغيف الخبز للمواطن.

أثار قرار الحكومة المصرية، برفع سعر رغيف الخبز غضب أهالى الدقهلية، باعتبار أن رغيف الخبز من المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن لكل طبقات المجتمع الاستغناء عنها، وخاصة محدودى الدخل، وبالتالي يجب أن يكون مدعوما وليست مصدراً لإيرادات الحكومة .

وإشتكى الأهالى من خفض وزن رغيف الخبز وارتفاع سعره في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، مما دفع الأهالى إلى التعبير عن استيائهم، مطالبين بالعدول عن القرار ، وتساءلوا عن السبب في اتخاذ القرار الجديد، بعد أن كانت الجهات الحكومية قررت عدم المساس برغيف الخبز.

ويقول محمد نصر محامى بالدقهلية، إن حجم رغيف الخبز الذي يباع في المخابز أقل من السابق، وبات من الواضح أن هناك تلاعباً في وزن الرغيف على الرغم من ارتفاع سعره، وهذا يعود لضعف الرقابة الحكومية .

وطالب أحمد جلال موظف، بعدم المساس بسعر رغيف الخبز التمويني نظرًا لموجة الغلاء التي تسود البلاد حاليًا، وإبدى إندهاشه من ظروف وتوقيت ومبررات صدور هذا القرار، خاصة أن قرار رفع سعر الرغيف من خمسة قروش إلى 20 قرشًا أي أن الزيادة 150%.