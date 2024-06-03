قافلة طبية مجانية بمركز شباب الهيش ضمن مبادرة "حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في مركز شباب الهيش، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين.

وقامت القافلة الطبية بالكشف عن 417 مواطنًا في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 9 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، وجراحة عامة وجراحة مسالك، وعيادة للأسنان، وعيادة للأنف والأذن، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم والأشعة وصيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وصرحت الدكتورة بثينة بركات مديرة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

على أن تستمر القافلة الطبية بمركز شباب الهيش التابع لمركز ومدينة القصاصين ضمن مبادرة "حياة كريمة" في استقبال المواطنين حتى يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان باستمرار عمل القوافل الطبية، ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.