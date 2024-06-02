رئيس الادارة المركزية وقطاع المعاهد الأزهرية يتفقدان امتحانات الشهادة الثانوية

تفقدت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، يرافقها منير حسني، من قطاع المعاهد الأزهرية، الموفدان من قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، بمعاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث تفقدا لجنتي بنين أبو العيون، وفتيات سيدي بشر، التابعتين لإدارة المنتزه،

وتابع أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، انضباط العمل داخل لجان منطقة سموحة وتضم لجنتي بنين وفتيات سموحة النموذجيين وبنين الإسكندرية التابعين لإدارة وسط.

وشدد جاويش، على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وكذلك التأكد من عمل أجهزة الكشف عن المعادن وسلامتها، كما اطمأن إلى مستوى الامتحان، وتناقش مع الطلاب حول وضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر.

وأكد جاويش، على دور الموجه داخل اللجنة والالتزام بفض المظاريف أثناء وجوده، وضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

الجديرٌ بالذكر، انطلق مارثوان امتحانات الثانوية الأزهرية أمس، وبدأت بطلاب القسم العلمي، الذين أدوا امتحانهم في مادتي الفقه والحديث، في حين يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحانهم اليوم في مادتي: الفقه، والإنشاء.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بمقر المنطقة عدم تلقى أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهمبِأن صعوبة الامتحانات أو تأخر فتح اللجان وان الوقت كان مناسبا للامتحانات.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده لجنة معهد فتيات سموحة، ومعهد بنين سموحة، على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات، كما شدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، مطالبا الطلاب بالمذاكرة والاجتهاد، حتى يحققوا أمنياتهم وأمنيات أولياء أمورهم.

وحرص خلال تفقده اللجان على سؤال الطلاب على الامتحان، والذين أكدوا أنه جاء وفقا لأسئلة البوكليت التي نشرها القطاع على بوابة الأزهر وأنه في متناول الطالب المتوسط، كما طالبهم فضيلته بالبُعد عن الغش وأنه لا يصنع نجاحا حقيقيا، وضرره للطالب وللمجتمع.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الآن هو وقت الحصاد الفعلي للطلاب بعد عام اجتهدوا فيه، وأن الله لا يضيع عمل من اجتهد، فعليكم بالتوكل على الله وحسن الظن به، موجها النصح للطلاب والطالبات بضرورة الالتزام، مشددا أن الغش هو فساد كبير وأخذ حق ليس من حقك.