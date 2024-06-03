انخفاض الهيموجلوبين وارتفاع السكر من أعراض سرطان البنكرياس.. طبيبة توضح

يعد سرطان البنكرياس من أصعب أمراض الأورام التي ليس من السهل العثور على علاج مناسب لها، حتى الورم الصغير في البنكرياس يمكن أن ينتشر بسرعة إلى الأعضاء المجاورة مثل الكبد والمعدة والأمعاء، وأخبرت طبيبة الأورام من SM-Clinic Liana Sadykova Gazeta.Ruعن العلامات الأولى لهذا المرض الخطير.

وأكدت أن الشكل الأكثر عدوانية للورم في سرطان البنكرياس هو السرطان الغدي الأقنوي، الذي ينشأ من قنوات هذا العضو، وتشير إحصائيات السنوات الأخيرة إلى أن معدل الإصابة بهذا السرطان يتزايد بين الرجال (11%) والنساء (23%)، وأن معدل الوفيات بسبب السرطان لا يزال مرتفعاً.

يمكن أن تكون الأعراض الأولى لسرطان البنكرياس خفية للغاية، بما في ذلك الضعف وفقر الدم بسبب نقص الحديد وزيادة نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة والغثيان والقيء بعد الأكل وانتفاخ البطن.

في المراحل المتأخرة من سرطان البنكرياس، تصبح الأعراض أكثر وضوحا، بما في ذلك الألم المتكرر في المراق الأيمن، وتضخم الكبد والطحال، مما يؤدي إلى اليرقان الانسدادي وتسمم الجسم، وقد تشمل الأعراض الأخرى الاستسقاء (تراكم السوائل في البطن)، والتهاب الأقنية الصفراوية (التهاب القنوات الصفراوية)، وفقدان الوزن المفاجئ.

تحدث عالم الأورام أندريه فوروبيوف خصيصًا لـ MedicForum عن أسباب سرطان البنكرياس وطرق الوقاية الممكنة.

يعد سرطان البنكرياس مرضًا معقدًا، والأسباب الدقيقة ليست واضحة دائمًا، ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان.

العوامل الوراثية

يمكن أن تزيد الطفرات الجينية الموروثة من فرصتك في الإصابة بسرطان البنكرياس وعلى سبيل المثال، الطفرات في جينات BRCA1 وBRCA2، والتي ترتبط عادة بسرطان الثدي والمبيض، يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

العوامل السلوكية

يعتبر التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان البنكرياس، والتدخين السلبي قد يزيد أيضًا من هذا الخطر ويرتبط استهلاك الكحول أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

النظام الغذائي

اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الدهنية والمعالجة، بالإضافة إلى نقص الفواكه والخضروات في النظام الغذائي، يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس.

البنكرياس

يمكن أن تزيد أمراض البنكرياس، مثل التهاب البنكرياس المزمن أو مرض السكري، من خطر الإصابة بالسرطان.

العمر

يزداد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس مع تقدم العمر، خاصة بعد 45-50 عامًا.

يوضح فوروبييف: "على الرغم من أن هذه العوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس، إلا أن هذا لا يضمن حدوثه وبعض الأشخاص المعرضين لخطر كبير لا يصابون بالسرطان، وبعض الأشخاص المعرضين لخطر منخفض يصابون به".