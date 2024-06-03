محافظ أسيوط يشهد احتفالية عرض نتائج مشروع "فرصة" لتشغيل الشباب

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية عرض نتائج مشروع منظمة العمل الدولية "فرصة" لتشغيل الشباب في مصر ـ التمكين الاقتصادي والممول من الحكومة النرويجية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، الذي يساهم في تقديم الدعم والتمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" عن طريق تيسير تقديم أنشطة بناء القدرات على مهارات العمل وريادة الأعمال وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ببرنامج "فرصة" التابع لمنظمة العمل الدولية، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط والدكتور حجازي حمدي مدير متابعة برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وصلاح الرشيدي مدير مشروع فرصة بأسيوط.

كما حضر اللقاء الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومني شاكر مدير إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وهناء عبدالشافي ونرمين لطيف منسقي برنامج "فرصة" بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومنسقي ومسئولي منظمة العمل الدولية، ومديري المؤسسات والجمعيات الشريكة، والمدربين والمستفيدين من برنامج "فرصة".

بدأ اليوم الأول من الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتفقد معرض الجمعيات الأهلية الشريكة واستمع إلى نماذج نجاح لكل مشروع تلاها كلمات الحضور لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ببرنامج "فرصة" التابع لمنظمة العمل الدولية ثم عرض منظمة العمل الدولية عن أهم النتائج والدروس المستفادة من تنفيذ أنشطة مشروع EYE FORSA الخاصة بمكون التشغيل الذاتي فضلاً عن عرض فيلم تسجيلي عن مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول لمشروع منظمة العمل "فرصة".

وقال محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدم كافة الإمكانات المتاحة لدعم برامج وفرص للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج مشيدًا بالجهود المبذولة من منظمة العمل الدولية والجمعيات الأهلية الشريكة في تقديم مثل هذه الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتهم في إنشاء مثل تلك المشروعات التي تعتبر طاقة أمل لغد أفضل وللمجتمع ككل لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة للأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لهم ومشروعات موجهًا رسالة تشجيعية ـ للمستفيدين من المشروعات والتدريب ـ بأهمية بالإصرار والعزيمة في العمل وأن تكون لديهن إرادة للنجاح وتطوير انفسهم وتحسين المشروعات وجعلها أكبر لتخلق فرص عمل حقيقية لهم ولآخرين في البيئة المحيطة بهم حيث أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وهو ما يفتح آفاق التنمية والبناء عن طريق التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين مستوي دخل الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى.

وأشادت نشوى بلال خلال كلمتها، باهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الملف الهام وهو ما يظهر جليًا في تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليله للعقبات أمام تنفيذ برنامج "فرصة" على أرض المحافظة موضحة إن برنامج "فرصة" الممول من الحكومة النرويجية تم تنفيذه بمحافظتي "أسيوط ، الشرقية"، والممول من البنك الدولي يستهدف تمويل 15 ألف فرصة عمل على مستوى 8 محافظات كما يتم توفير 450 مشروعا للشباب بأسيوط وتخصيص نسبة 5 % من فرص العمل لذوى الهمم يعمل على إتاحة مجموعة من برامج تنمية القدرات والتدريب التي من شأنها تعزيز قدرات الشباب في الحصول على فرص عمل وإقامة مشروعات منتجة من خلال 3 محاور يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة كوزارة القوى العاملة لمعرفة الوظائف الشاغرة ومتطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة ووزارة الشباب والرياضة من خلال نوادي البحث عن وظيفة لتدريب الشباب علي كيفية إيجاد وظائف وطرق البحث الصحيح عنها وفقًا لمؤهلاتهم ووزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج تدريبية تستهدف الشباب والسيدات الريفية من أجل إتاحة فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي لهم والإشراف على مشاريعهم وتشبيكهم مع الجهات والاستعداد لتنظيم ملتقى توظيف للشباب بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص فضلاً عن برامج ريادة الأعمال والتي استهدفت 500 شاب وفتاة لمساعدتهم على إقامة مشروعات زراعية وصناعية وحرفية تم خلالها تنفيذ 150 مشروعا وتوفير 710 فرص عمل للشباب بالمحافظة بواسطة شبكة من المدربين المعتمدين والمؤهلين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن التمكين الاقتصادي للأسر والشباب والأشخاص ذوي الهمم من أولويات برامج وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك لتحقيق أقصى إستفادة من البرنامج لتشغيل الشباب وتنفيذ محاور العمل بالمحافظة لتشغيل الشباب وتنفيذ برامج ريادة الأعمال وبحث متطلبات سوق العمل وتنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية التي يحتاج إليها أبناء المحافظة عن كيفية إدارة المشروعات المنتجة والتسويق لها للبدء الفوري في التنفيذ بشكل يلبي طموحات المواطنين وحاجة الشباب لفرص عمل في المناطق المستهدفة وتمكينهم اقتصادياً.

وفي نهاية اللقاء كرم المحافظ المدربين المشاركين لبانمج وأدوات منظمة العمل الدولية "المضي قدماً والتثقيف المالي، وإبدأ وحسن مشروعك" وسلم درع تذكاري لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ثم إلتقاط الصور التذكارية للمدربين وفريق العمل بمنظمة العمل الدولية ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الشريكة.