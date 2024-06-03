محمد عبد المنعم يكشف حقيقة التوقيع لـ موناكو الفرنسي
كشف الإعلامى محمد الليثى عن إستفسار خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق عن تفاصيل ما كتبه عبر صفحته على انستجرام أول أمس ، الجمعة، وألمح خلاله لاقترابه من الرحيل عن النادي.
عبد المنعم أثار الجدل حول مستقبله في الأهلي ، بعدما نشر فيديو عبر صفحته على إنستجرام، خلال الاحتفال مع الجماهير بلقب أفريقيا وعلق عليه: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم.. شكرا لكم على كل شيء".
وقال محمد الليثى " عبد المنعم أكد لـ خالد بيبو أنه كان يشكر جمهور الأهلي على دعم الفريق في مباراة الترجي ، وعلى التشجيع المثالي للاعبين بشكل ساهم في تتويج المارد الأحمر في النهاية بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ النادي ".
و واصل محمد الليثى ان عبد المنعم كشف لـ خالد بيبو أنه لم يتفق مع نادي موناكو الفرنسي على الرحيل في الموسم المقبل كما ذهبت بعض التقارير الإعلامية الفرنسية ، موضحاً أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.
شدد محمد الليثى أن عبد المنعم مطلوب بالفعل من عدة أندية أوربية في ألمانيا وفرنسا وأسبانيا لكن الأمر لم يصل لدرجة الاتفاق ، موضحاً أن عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل لذا لن يرحل إلا عن طريق الأهلي.