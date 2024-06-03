الأهلي يخصم 3 مليون جنيه من مستحقات ميتدلاند بسبب "رعاية" امام عاشور

كشف الإعلامي الرياضي محمد الليثى قرار مسئولو النادي الأهلي ، خصم 60 ألف دولار من مستحقات نادي ميتدلاند الدنماركي الخاصة بصفقة أمام عاشور بسبب نسبة رعاية اللاعب التي سيدفعها الأهلي لأندية الزمالك وغزل المحلة وحرس الحدود.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "تلقى النادي الأهلي، إتصالات ودية خلال الأيام الماضية تُفيد بأحقية أندية غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك حق رعاية من صفقة امام عاشور الذي انتقل الصيف الماضي من ميتدلاند للأهلي ".

وأشار محمد الليثى " حصل الأهلي على خدمات امام عاشور مقابل 3 ملايين دولار وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحق للأندية التي لعب فيها عاشور حتى سن 23 عاماً الحصول على رعاية من الأهلي ".

وقال محمد الليثى " أن مسئولو النادي دفعوا لنادي ميتدلاند مليون و500 ألف دولار ويتبقي مثلهم ، مُشيراً إلى أن الأهلي أتفق مع النادي الدنماركي على خصم 60 ألف دولار ( ما يقرب من 3 مليون جنيه مصري) من المبلغ المُتبقي له حتى يتم دفع رعاية عاشور للزمالك والحدود والمحلة ".