غرفة القاهرة تهنئ مدبولي بعد تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

هنأ مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري الدكتور مصطفى مدبولي بعد تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقه به وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة .

وقال أيمن العشري في بيان رسمي نيابه عن مجلس إدارة غرفته اليوم أنه يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي ويتمني له التوفيق والسداد خلال ولايته الجديدة بما يحقق صالح البلاد والعباد واستكمال جهود البناء والتطوير وتنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قدم استقالته لرئيس السيسي حيث قام الرئيس بتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، وفقا لبيان نشر على صفحة الرئاسة المصرية.



كما تضمنت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.



وقد كلف السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.