القبض على عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري ومخدرات في الأقصر

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، من الإيقاع بعنصر إجرامى سبق إتهامه في قضية سرقة بالإكراه، وبحوزته سلاح ومخدرات وذلك بقرية زرنيخ شرق دائرة مركز إسنا.

وتلقت مديرية أمن الأقصر معلومات أمنية من وحدة مباحث مركز إسنا، تفيد بتحديد موقع عنصر إجرامي سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه وذلك لتجارته في المواد المخدرة، بقرية زرنيخ شرق دائرة مركز إسنا.

وداهمت قوات من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا، حيث نجحوا في القبض على العنصر الإجرامي ويدعى: م.س.م - عاطل ويبلغ من العمر 27 عاما.

فرد خرطوش و2 كيلو حشيش

وضبطت قوات مباحث إسنا بحوزة العنصر الإجرامي سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، 2 كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر، ربع كيلو من مسحوق الشابو المخدر، ومبلغ مالي.

وأقر العنصر الإجرامي حال ضبطه بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والسلاح الناري بهدف حماية تجارته الآثمة، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع، وحررت مباحث إسنا المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.



