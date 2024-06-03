السيطرة على حريق سيارة ملاكي في المحلة الكبرى

شب حريق هائل، داخل سيارة ملاكي حال توقفها على جانبي الطريق، شارع عادل الرفاعي الشهير بشارع مرحبا بمنطقة شكري القوتلي في المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وامتدت النيران إلى أجزء من ثلاجة خاصة بإحدى المحلات، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمدينة المحلة، بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل سيارة ملاكي، وتصاعد كثيف للدخان، وارتفاع ألسنة اللهب، وذلك حال توقفها على جانبي الطريق بمنطقة شكري القوتلي التابعة لدائرة قسم أول المحلة.

انتقلت قوات الحماية المدنية الي محل الواقعة، وتبين نشوب حريق هائل داخل سيارة ملاكي، حال وقوفها علي جانبي الطريق، ما أدى إلى تفحمها بالكامل، وامتدت النيران إلى ثلاجة خاصة بأحد المحلات التجارية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران، وتم عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، ويرجح أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي.



