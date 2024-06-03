تخصيص 410 ساحة لصلاة عيد الأضحى في القليوبية

اعتمدت مديرية أوقاف القليوبية، برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية والتي بلغ عددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز، حيث أعلنت المديرية بالتنسيق مع المحافظة استعدادات تجهيز الساحات لاستقبال المصلين أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية، أنه جرى اختيار 410 ساحات ومساجد ضمن أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، حيث تأتي الأماكن في النوادي ومراكز الشباب والأراضي الفضاء في الأماكن التالية: