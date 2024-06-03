وزير الرياضة لتعزيز ريادة الأعمال الشبابية مع رئيس Rise Up Summit

في خطوة هامة نحو تعزيز ريادة الأعمال الشبابية والرياضية في مصر، اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع عبد الرحمن شرارة، رئيس مؤتمر Rise Up Summit الرائد في مجال ريادة الأعمال. تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة لنشر ثقافة ريادة الأعمال في مراكز الشباب والأندية في مصر.

تمحورت المناقشات حول أهمية تمكين الشباب المصري من التعرف على فرص ريادة الأعمال وتطوير قدراتهم في هذا المجال المهم، وذلك من خلال توفير الدعم والتدريب والتوجيه المناسبين. يهدفهذا التعاون إلى تشجيع الشباب على تجربة الابتكار والريادة وتطوير مشاريعهم الخاصة في مختلف المجالات الرياضية والشبابية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الشباب هم مستقبل البلاد، وأنه من الضروري توفير الدعم والفرص لهم للابتكار والتطور في مجال ريادة الأعمال. وأضاف أن هذا التعاون المشترك مع Rise Up Summit سيسهم في بناء جيل شاب قادر على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

من جانبه، أعرب عبد الرحمن شرارة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أهمية دمج ريادة الأعمال في القطاعات الشبابية والرياضية. وأعرب عن استعداد Rise Up Summit لتقديم الدعم والمساعدة في تطوير برامج وورش عمل تعليمية تهدف إلى تعزيز المهارات الرياضية والريادية للشباب.

ومن المتوقع أن تتم مباشرة العمل على تنفيذ هذا التعاون في الأشهر القادمة، حيث سيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب في مجالات الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز البيئة الرياضية والشبابية في مصر، وتوفير فرص جديدة للشباب المبدعين لتحقيق طموحاتهم الرياضية والريادية، وبالتالي تعزيز التنمية الشاملة.