ضمك السعودي ينهى ارتباطه بثلاثة لاعبين

أنهى نادي ضمك السعودي المحترف لدى صفوف المصري طارق حامد ارتباطه بالثلاثي حسن الشمراني وعبد الله هوساوي وفهد الجهني، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم .

وأوضحت صحيفة " الرياضية " أن النادي الجنوبي، اتَّخذ الخطوة لتفضيله عدم استمرار الثلاثي مع الفريق عقب نهاية عقودهم.

وانضمَّ المدافع حسن الشمراني، البالغ 31 عامًا، إلى صفوف ضمك يناير 2020 قادمًا من النهضة، ومثَّل الفريق في 40 مباراةً بمختلف المسابقات، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».

أمَّا عبد الله هوساوي، الظهير الأيمن «28 عامًا»، فارتدى شعار ضمك يوليو 2021 قادمًا من النجوم، وخاض 47 لقاءً بقميص الفريق الجنوبي، علمًا أنه سبق له اللعب في الملاعب البرتغالية بشعار فريقي فاتيما ولوليتانو.

في حين، يرحل المهاجم فهد الجهني «32 عامًا» عن ضمك بعد انتقاله إلى صفوفه يوليو 2023 بموجب عقدٍ لمدة موسمٍ واحدٍ قادمًا من الطائي. ودافع الجهني عن ألوان ضمك في 15 مباراةً بواقع 14 في دوري روشن السعودي، وواحدةٍ بكأس خادم الحرمين الشريفين دون أي مساهمةٍ تهديفيةٍ.