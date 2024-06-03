وزير البترول يلتقى رئيس«كايرون إنرجي» لبحث أنشطة الشركة في مصر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ديفيد توماس رئيس شركة كايرون إنرجى Cheiron Energy والوفد المرافق، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها المستقبلية فى ظل تنفيذ الشركة لبرنامج حفر مكثف فى مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس.

وأكد الوزير، أن كايرون لديها تاريخ ناجح فى مصر وساهمت فى تحقيق العديد من قصص النجاح، مؤكداً على دعم قطاع البترول لمجهودات شركات البترول العالمية لزيادة الانتاج وتحقيق المزيد من الاكتشافات وتنميتها ومواجهة التحديات والتغلب عليها ، وأعرب عن تطلعه لتحقيق شركة كايرون لمزيد من النجاحات والاكتشافات وزيادة انتاجها.

ومن جانبه أشار رئيس الشركة، إلى أنها تولى أهمية قصوى لأنشطة البحث والاستكشاف فى مصر وتطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات وزيادة معدلات الانتاج من خلال استقطاب حفارات جديدة وتطبيق أنظمة تكنولوجية متطورة لحفر المزيد من الآبار بمناطق امتيازها، وأكد على التزام الشركة بالإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة والانتاج منها ورغبتها فى توسعة محفظة أعمالها والاستحواذ على المزيد من مناطق الامتياز فى مصر.

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.