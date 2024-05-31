الجمعة 31 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

صعود النفط بعد إصدار بيانات عن نسب التضخم الأمريكي واجتماع أوبك+

النفط
النفط

قفزت أسعار النفط الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وعززت بيانات التضخم الأميركية توقعات خفض معدلات الفائدة في سبتمبر، مع تركيز السوق على اجتماع أوبك+ المقرر الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج حتى العام المقبل.

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 81.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الأميركي 26 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 78.17 دولار.

 

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس عند 82.25 دولار للبرميل، بارتفاع 37 سنتا أو 0.5 بالمئة.

 

وبعد أن أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم في الولايات المتحدة قد استقر خلال أبريل، يتوقع المتعاملون أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض طال انتظاره لأسعار الفائدة في سبتمبر.

 

ويتجه الخامان القياسيان نحو أسوأ انخفاض شهري لهما منذ ديسمبر بعد انخفاضهما في الجلسة السابقة بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية.

 

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو مليوني برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب يوم الذكرى.

 

وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.

 

وتترقب الأسواق اجتماع تحالف أوبك+ المقرر عقده يوم الأحد، إذ يعمل تحالف أوبك+ على صياغة اتفاق من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز.

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