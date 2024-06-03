محافظ دمياط تتلقى تقريرا حول نتائج القافلة الطبية التي أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة فى مستهل خطة شهر يونيو ٢٠٢٤ بقرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد

حيث أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة طبية و٣ عيادات تخصصية تردد عليها ١١٦٠ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان تم تحويل ١٠ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار ٤ قرارات علاج على نفقة الدولة، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن لعدد ١٢٢حالة و فحص ٣٤ حالة بالأشعة و٢٢ حالة أخرى بالسونار و إجراء ١٥٥ تحليل بمعمل الدم و ٤٠ تحليل بمعمل الطفيليات

كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٥٣ مواطن.

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان