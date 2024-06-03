المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري

عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.



جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا

ناقش المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا عددًا من التقارير الهامة، منها: تقرير بشأن الأبحاث التي قام بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والمبادرات الخضراء، وأبحاث المناخ، والتحول للأخضر، وحصر الأبحاث المتعلقة بكل معيار من معايير التنمية المستدامة.

كما ناقش المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا تقرير اللجنة المشكلة لدراسة إمكانية تصنيع لوحات المرور المختلفة، باستخدام مواد خام محلية؛ للحد من الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وأوصى المجلس برفع المقترحات لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ لدراستها، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لتنفيذها.

وناقش المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا أيضًا تقرير اللجنة المشكلة لإعداد مقترح دراسة مسارات الإحالة للإنتاج العلمي المتقدم به أعضاء هيئة التدريس فى الكليات أو المعاهد للحصول على اللقب العلمي (أستاذ مساعد/ أستاذ)، وذلك نتيجة التطورات العالمية فى البرامج البينية والبحث العلمي، واستحداث تخصصات كثيرة، وكذلك تخصصات مشتركة بين الأقسام العلمية، وأوصى المجلس بإحالة المقترح للجامعات لإبداء ملاحظتها، وإعادة عرض المقترح على المجلس في الجلسة القادمة.

واستعرض المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا عددًا من الموضوعات، منها: تقرير اللجنة المشكلة لاستغلال الأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات الحكومية المصرية، وتعظيم الاستفادة منها، وتقرير اللجنة المشكلة بشأن وضع خطة عمل عن كيفية التعامل مع دول تجمع البريكس، مع استمرار اللجنة في عملها؛ لتقديم خطة متكاملة في ضوء ما تم مناقشته.

• تقرير اللجنة المشكلة لإعداد مقترح تصنيف دولي للجامعات المصرية في ضوء تطوير مسابقة الجامعات والمراكز البحثية في الابتكار والتعاون مع الصناعة MOSAIC لتصبح مؤشرًا دوليًّا للجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية في الابتكار، وتأثيره في المجتمع.

كما استعرض المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا تقريرًا بشأن توعية أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات بالمجلات المزيفة؛ لتجنب نشر البحوث بها.

وأحيط المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا علمًا بتقرير جامعة بنها حول فعاليات مؤتمر "مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات" الذى نظمته الجامعة فى الفترة من 20-21 إبريل 2024 .