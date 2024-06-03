تحت رعاية وزارة البيئة.. مؤسسة نيو ايجيبت تنظم زيارة لمحمية وادي الريان

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحميات ودعم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني نظمت مؤسسة نيو ايجيبت مصر زيارة لمحمية وادي الريان لعدد ١٠٠ طفل منهم عدد من ذوي الهمم لتوعيتهم بأهمية المحميات الطبيعية والمشاركة بحماية البيئة وذلك في إطار احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤.

وقد تضمنت الزيارة تنفيذ حملة نظافة محمية وادي الريان للتوعية بأهمية تعزيز إدارة المخلفات في المحميات الطبيعية لحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي و دعم المشاركة في مبادرات التنظيف بالتعاون مع شركاء العمل البيئى للحفاظ علي الموارد الطبيعية.

كما شملت الزيارة تنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية الترفيهية والبيئية للأطفال المشاركين كصناعة الفخار ورسم وتنظيم المسابقات مع توعية الأطفال بأضرار ألقاء المخلفات وخاصة المخلفات البلاستيكية علي الحياة البحرية ودور الأفراد في الحد من أضرارها.

ويأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة ومؤسسة نيو إيجيبت للتنمية المجتمعية لرفع الوعي بقضايا البيئة وتعزيز دور المواطن فى حماية البيئة، وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات، والاستفادة من دور المجتمع المدني في رفع الوعي ونشر أسس التربية البيئية وأنشطة التنمية وحماية البيئة، وإيضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية، فالمجتمع المدنى له دور أساسي في تغيير النظرة للبيئة ووضعها على رأس أولويات المواطن وصانعي القرار وذلك من خلال تنفيذ الندوات، ورش العمل، حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية.

وتشمل مجالات التعاون إطلاق المبادرات والمشروعات التجريبية، والتى تساهم فى التصدى للمشاكل البيئية مع العمل على رفع المستوى المعيشى من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومراعاة البعد البيئي فى كافة الأعمال الخيرية التى تنفذها المؤسسة بالاضافة الى دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي و بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب مدربين فى كافة المحافظات مع انشاء قواعد بيانات المتطوعين وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات البيئية والترويج للسياحة البيئية وزيادة المسطحات الخضراء.

جديراً بالذكر أن اليوم العالمي للبيئة يتم الاحتفال به ف الخامس من شهر يونيه من كل عام، و يقام هذا العام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا..# معا_نستعيد_كوكبنا".