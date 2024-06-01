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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جمعية كتاب البيئة تنظم ورشة عمل لبناء مهارات التوثيق والاتصال

الدكتور محمود بكر
الدكتور محمود بكر

تنظم جمعية كتاب البيئة والتنمية "سويد "برئاسة الدكتور محمود بكر بالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة  مرفق البيئة العالمية (GEF/SGP) غدا الأحد ورشة العمل التدريبية الاولى لبناء مهارات التوثيق والاتصال وذلك بنقابة الصحفيين  .

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يأتى ذلك فى إطار بدء أنشطة وفاعليات مشروع إدارة المعرفة والاتصال وتحفيز الابتكار الذى فازت به جمعية كتاب البيئة ضمن ١٦ مشروعا بيئيا .
ويشارك فى ورشة العمل ، التى تستمر لمدة ٣ أيام ، ٣٠ من ممثلى الجمعيات الأهلية الشريكة في المرحلة الأولى من المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة في مصر  " 15 جمعية أهلية حيث تم ترشيح اثنين من كل جمعية "  .
ومن المقرر أن يقوم بإفتتاح الورشة الدكتور عماد الدين عدلى المنسق الوطنى لبرنامج المنح الصغيرة فى مصر ، الدكتور محمود بكر رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية بحضور عدد من الصحفيين والاعلاميين.
وستتناول الورشة، خلال عدد من الجلسات التى يحاضر فيها أساتذة الجامعات والصحفيين، عددا من الموضوعات أهمها 
إعداد وكتابة الأخبار، التوثيق المكتوب ، التوثيق المسموع والتواصل مع الإعلام ، التوثيق المرئي ويشمل التصوير الفوتوغرافي والفيديو، التعامل مع وسائل ومنصات التواصل الاجتماعى ، مهارات الاتصال المباشر ، أنواع وأدوات كتابة المحتوى لمنصات التواصل، وأنواع المحتوى وصناعة الهاشتاج والتريند على منصات التواصل الاجتماعى ، أهمية صحافة الفيديو، مبادىء تكوين المادة الفيلمية وتقنيات التصوير السريع،  استخدام أدوات المونتاج اللحظى عبر الانترنت ، صحافة الفيديو كاميرات مستقلة، هواتف محمولة

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