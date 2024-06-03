النواب يوافق نهائياً على مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس :سيحال التقرير العام إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشإنه،وكذلك

والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الاتهاء منه

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية

وقال : أن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عام

وقال الدكتور محمد معيط :لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الانتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الايرادات.