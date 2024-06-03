محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم وضعاف السمع من العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك بحضور الأستاذ محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم

حيث تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩١٢ طالب وطالبة، حضر ٣١٣٧٧ طالب ،نجح منهم ٢٦٩٣٦ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٥.٨ % ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب ونجح ٤٣٩ طالب ، بنسبة نجاح ٨٧.٢ % وبنسب نجاح ١٠٠ % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

محافظ دمياط تهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

فيما وقد تقدمت "محافظ دمياط " بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد، كما حرصت على التواصل تليفونياً مع الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية الحاصلة على المركز الأول و الطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني، والطالبة نورسين احمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث ، حيث قدمت التهنئة لهم لتفوقهم داعيةً الله أن يحفظهم

كما اعربت خالص امنياتها لهم بدوام التوفيق