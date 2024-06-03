ريم سامي تواكب موضة ربيع 2024 في شهر العسل

شاركت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بمجموعة من الصور الجديدة برفقة زوجها إثناء تواجدهما في شهر العسل عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وفضلت ريم مواكبة الموضة العالمية، حيث ارتدت بدلة صيفية تتناغم مع موضة ربيع وصيف 2024، مكونه من توب قصير وعليه بنطال هاي ويست واسع صممت من الجينز.

وبدت ريم سامي بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستان قصير صمم من الدانتيل مع التل الغامق باللون البيج في الأوف وايت ونسقت عليه جاكيت قصير جينز.

وظهرت في إطلالة أخرى بلوك كاجوال، حيث ارتدت توب قصير باللون الأبيض كشف عن خصرها ونسقت عليه بنطال طويل ينتمي لصحية الهاي ويست صمم من قماش ناعم بنقشة الزيبرا.

وفضلت ريم البساطة في تسريحة شعرها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وكانت قد كشفت النائبة صبورة السيد عن كواليس فرح ابنتها ريم سامي وزوجها محمد المغازي وذلك خلال استضافتها في برنامج "آخر اليوم "والذي تقدمه الإعلامية سارة نخلة على فضائية "هي".

علقت صبورة السيد، عن علاقتها بابنتها قائلة: "ريم كانت مالية علينا البيت وباباها كل مايكلمها يعيط لكن انا متماسكة شوية ومفتقداها جدا لأنها طيبة وحنونة ونسمة البيت، اخدت النصيب الأكبر من الدلع في البيت مع أنها مسؤولة لكن محمد دلعها وكان بيحس أنها بنته مش اخته من صغرها وهي واخدة اهتمام البيت كله".

قالت ريم سامي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر اليوم" أن والدتها هي صاحبة الفضل عليها وأوضحت: " هي أطيب أم في الدنيا هي علمتنا كل حاجة ومن غيرها احنا ولا حاجة هي قدوة كبيرة لأي ست نفسي لما أكبر ابقى زيها هي ست قوية وحنينة وعندها شخصية مختلفة، هي عمرها مازعقتلي وتاني يوم خلصت جامعة لقيتها بتصحيني الساعة ٧ الصبح بتقولي يلا في شغل انا معنديش بنات تقعد في البيت ونزلت اشتغلت معاها".

كما كشفت ريم سامي ، عن نصيحة والدتها لها قبل الزواج: " قالتلي لو اتخانقتوا متجيش تحكيلي عشان انا ممكن أشيل منه لكن انتي هتصالحيه عادي، وبتقولي الست شاطرة لازم تبقى شاطرة في كل حاجه في بيتها وشغلها ناجحة مع جوزها وأولادها".