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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المخترع الصغير.. "معاذ" صنع بوتجاز من زجاجة بنزين بتكلفة أقل من الأنبوبة

معاذ المصري
معاذ المصري

مصر غنية بالمواهب والمخترعين الذين ينتظرون اكتشافهم، من بينهم الطفل معاذ المصري، الذي اخترع بوتجاز يعمل بـ"بنزين 80"، بتكلفة أقل من أنبوبة البوتجاز. 

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وشرح معاذ فكرة اختراعه التي تعتمد على زجاجتين الأولى تحتوي على "مياه" والثانية "بنزين 80" بالإضافة إلى خرطوم بلاستيكي رفيع نحو مترين، وجهاز كهربائي لضغط الهواء.

تفاصيل البوتجاز الذي يعمل ببنزين 80

وملأ ثلاثة أرباع الزجاجة الأولى مياه وبالمقدار نفسه بنزين 80 بالزجاجة الثانية، ووضع وأوصلهما بـ3 خراطيم، مع جهاز ضغط الهواء، لتخرج النار من إحدى الوصلات.

وقال إن الجهاز يمكنه العمل وإشعال النار باستمرار لمدة يومين متواصلين بأقل من 400 مل بنزين، موضحًا أن النموذج الحالي "مصغر" ويمكن تنفيذه على أجهزة أكبر لتوليد طاقة اشتعال أكبر. 

وأكد أن البوتجاز الذي اخترعه يمكن استخدامه في المناطق التي ما تزال تستخدم الأنابيب، أو في المناطق التي لا يسمح فيها باستخدام الأنابيب.

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