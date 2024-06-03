جامعة عين شمس تناقش الشراكات فى المنظمات غير الحكومية

استضاف مؤتمر جامعة عين شمس العلمى الثانى عشر بعنوان التحالفات والشراكات الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في جلسة "الشراكات فى المنظمات غير الحكومية".

وحضر الجلسة طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسة الأهلية، ومهندس علاء عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة "بيكيا"، وادار الجلسة الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة، والدكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالجامعة.

وأبرزت الدكتورة جيهان رجب جهود جامعة عين شمس فى عقد شراكات متنوعة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية مثل مؤسسة حياة كريمة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية، رفع كفاءة البنية التحتية لأكثر من ٢٠٠ بيت فى قرية أولاد يحيى بمحافظة سوهاج وكذلك التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي وإطلاق مبادرة الطالب المنتج.

أوضحت د. مروة فخرى دور مؤسسة حياة كريمة وكيف بدأت كحلم شبابي حققته الدولة ليتحول الحلم لحقيقة وكيان مؤسسى يتطوع من خلاله الشباب لدعم المجتمع وتنميته، كما عرفت الحضور بأنشطة مؤسسة حياة كريمة ومشروعاتها وكيف تقوم بتبنى مبادرات متنوعة تهدف للتنمية المجتمعية الشاملة من الجانب الإقتصادي و التوعوي و رفع البنية التحتية لعدد من القرى الأكثر احتياجًا.

مشاركة جامعة عين شمس في القوافل التنموية الشاملة

وأوضحت أن مبادرة " we support " التى تقدم الدعم النفسي والدراسى لمختلف المراحل الدراسية سواء لطلاب المدارس أو الجامعات، مشيرة إلى الشراكة مع جامعة عين شمس فى مختلف الفاعليات والمبادرات و التعاون المشترك خلال القوافل التنموية الشاملة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و أبرز الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للمؤسسة الأهلية القوانين المنظمة للعمل الأهلى وتطورها والفرق بين الجمعية الأهلية والمؤسسة المجتمعية، موضحا حقوق المتطوعين فى الحصول على تدريب وتأهيل ودعم وواجباتهم فى العمل بجد وأمانة.

وأشار م. علاء عفيفى إلى مبادرة Bekia والتى تهتم بتدوير المخلفات الصلبة مقابل مبلغ مالى والتى بدأت منذ ٢٠١٩ من خلال تطبيق موبايل يستطيع من خلاله المستفيدين إستبدال المخلفات الصلبه مقابل مبلغ مالى موضحا مميزات تلك المبادرة فى توفير خامات صلبة للمصنع من إعادة تدوير المخلفات وتحقيق عائد مادى للمواطن إلى جانب العائد البيئي الإيجابى وأكد أهمية التعاون المرتقب مع الجامعة.

و تحدث الدكتور أحمد سليم حول دور مركز الاستشارات المالية و المراجعة بالجامعة من خلال عرض تقديمى

واستعراض الهيكل التنظيمي للمركز برئاسة أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودور المركز فى تقديم الخدمات داخل وخارج الجامعة من خلال تقديم استشارات إعتماد ومراجعة دراسات الجدوى لعدد من المشاريع القومية منها:

" مشروع " طربول" بالجيزة ومجمع صناعى بشمال سيناء و مصنع إنتاج سيلكون من الرمال البيضاء بجنوب سيناء " إلى جانب خدمات تدريب بالتعاون مع عدد من المؤسسات المجتمعية."



وفى ختام الجلسة أكد جميع المتحدثين أهمية تضافر الجهود المبذولة من جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.